Il parroco che nascondeva 1.500 file pedopornografici è stato condannato

Il parroco di Urago Mella, don Jordan Coraglia, è stato condannato dopo aver nascosto 1.500 file pedopornografici. La notizia ha scosso la comunità, che si era sempre affidata alla sua figura. Durante il processo, si è scoperto che l’uomo usava il suo ruolo per nascondere materiale inammissibile. La sentenza arriva dopo mesi di indagini e testimonianze che hanno messo in discussione la sua integrità. La chiesa locale si è detta scioccata, mentre i familiari delle vittime chiedono giustizia.

“Saremo giudicati sull’amore”, diceva don Jordan Coraglia dal pulpito della chiesa di Urago Mella, dove all’epoca era curato. Ma il sacerdote, 51 anni, è stato giudicato per reati gravi, commessi ai danni di minori: detenzione e diffusione di materiale pedopornografico. Il processo, celebrato con.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Approfondimenti su Urago Mella Nascondeva 1.500 file pedopornografici: chiesta la condanna per l'ex parroco "Devianza sessuale mascherata da missione pastorale". Ecco perché l'ex parroco di Enna Giuseppe Rugolo è stato condannato La Corte d’appello di Caltanissetta ha recentemente depositato le motivazioni della sentenza che ha condannato Giuseppe Rugolo, ex parroco di Enna, per abusi sessuali su minori aggravati. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Urago Mella Argomenti discussi: Catanesi in trasferta a Lascari si fingono carabinieri e chiedono soldi a un anziano: arrestati per truffa; Violenza sessuale online su minori: 2 arresti, indagini nel Bresciano - BresciaToday; Jlenia Musella uccisa dal fratello al rione Conocal, don Patriciello: È un ghetto orribile, come era il Parco Verde. Posti creati per isolare le persone; Meloni formato angelo. In chiesa spunta il viso. E l’opposizione insorge. Giallo in Cilento per il parroco scomparso: Problemi con la giustiziaIl nome di padre John Fredy Gutierrez Sanchez, sacerdote colombiano di 49 anni, torna a circolare tra i paesi del Cilento dopo ... internapoli.it La scelta del giovane parroco "social" e influencer don Alberto Ravagnani, 32 anni, di lasciare il facebook

