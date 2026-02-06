Il Paradosso in vendita a una cifra record il prestigioso resort di Viterbo

Il resort Il Paradosso di Viterbo, noto per il suo stile elegante e i servizi di alta qualità, è in vendita a un prezzo record. La notizia ha già fatto parlare gli addetti ai lavori e i cittadini, che si chiedono chi potrebbe acquistarne la gestione e quali cambiamenti porterà questa vendita. La struttura, che rappresenta un punto di riferimento nel centro storico, potrebbe presto cambiare padrone.

Il mercato immobiliare viterbese si accende con una notizia che scuote le mura del centro storico: il resort Il Paradosso, perla dell'accoglienza di lusso cittadina, è ufficialmente a caccia di un nuovo proprietario. La struttura non è solo un hotel, ma un concentrato di storia e prestigio.🔗 Leggi su Viterbotoday.itImmagine generica

