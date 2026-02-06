Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore, Gianlorenzo Botteri si schiera contro Amidei per proteggere Delia Bianchetti. La vicenda si fa tesa, con il giovane che non esita a mettere in chiaro le sue posizione. I fan della soap possono aspettarsi colpi di scena e confronti diretti tra i personaggi.

© US Rai Nel corso delle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore, Gianlorenzo Botteri ‘entra in azione’ per difendere la sua Delia Bianchetti. Appena scopre da Marina che l’esigente attore Nazzareno Amidei ha rivolto delle esplicite avances alla sua fidanzata, lo stilista decide infatti di intervenire per difenderla. Maggiori info su quello che accadrà nelle anticipazioni che seguono. La prossima settimana, la soap è in onda dal lunedì al venerdì alle 16:10 su Rai1 e in streaming in diretta e on demand su RaiPlay. Ecco le anticipazioni. Il Paradiso delle Signore, anticipazioni da lunedì 9 a venerdì 13 febbraio 2026. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Il Paradiso delle Signore, anticipazioni dal 9 al 13 febbraio 2026: Gianlorenzo difende Delia dalle avances di Amidei

Le riprese del film dello sceneggiato stanno per riservare una sorpresa poco gradita a Matteo.

Da lunedì 9 febbraio, al Paradiso delle Signore, le riprese del musicarello iniziano tra tensioni e sogni di fuga.

