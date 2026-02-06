Il panettone più buono è quello condiviso | a Forlì-Cesena la dolcezza vale 31mila euro
A Forlì-Cesena si è conclusa una festa di Natale diversa dal solito. Invece di concentrarsi solo sui regali, le persone hanno condiviso un momento di dolcezza e solidarietà. Il panettone più buono è stato quello che ha unito tutti, portando a casa un valore di 31 mila euro in beneficenza. La giornata ha dimostrato quanto la comunità sia forte quando si muove insieme, tra sorrisi e gesti concreti.
È stato un Natale all'insegna della solidarietà che ha unito convenienza e attenzione alla comunità locale. Lo raccontano i numeri di "Prendi 1, doniamo 1" l'iniziativa Coop che, dal 18 al 24 dicembre, ha trasformato un gesto semplice come comprare un panettone o un pandoro Coop nei negozi della.
