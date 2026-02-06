Il panettone più buono è quello condiviso | a Forlì-Cesena la dolcezza vale 31mila euro

A Forlì-Cesena si è conclusa una festa di Natale diversa dal solito. Invece di concentrarsi solo sui regali, le persone hanno condiviso un momento di dolcezza e solidarietà. Il panettone più buono è stato quello che ha unito tutti, portando a casa un valore di 31 mila euro in beneficenza. La giornata ha dimostrato quanto la comunità sia forte quando si muove insieme, tra sorrisi e gesti concreti.

