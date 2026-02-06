il nuovo trailer di crimson desert presenta il sistema di combattimento e progressione

Pearl Abyss ha diffuso il nuovo trailer di Crimson Desert, il loro prossimo gioco open world. Nel video si possono vedere le battaglle e come si sviluppa la crescita del personaggio, tutto guidato dal giocatore. La casa di sviluppo punta a mostrare meglio cosa offre il titolo, che promette azione e avventura.

Pearl Abyss ha pubblicato il secondo video di presentazione delle funzionalità del loro prossimo titolo d’azione e avventura open world, Crimson Desert, offrendo uno sguardo al sistema di combattimento e alla progressione del personaggio guidata dal giocatore. Questo ultimo video mette in mostra le meccaniche di combattimento distintive di Crimson Desert e i sistemi di crescita flessibili, enfatizzando le scelte del giocatore sia per quanto riguarda gli stili di combattimento che i percorsi di sviluppo delle abilità. Il combattimento di Crimson Desert è prevalentemente plasmato dalle decisioni del giocatore. 🔗 Leggi su Game-experience.it

Pearl-Abyss pubblica un video di 15 minuti che mostra il gameplay di Crimson Desert.

Epic Games annuncia l’arrivo della skin di Kliff MacDuff, protagonista di Crimson Desert, in Fortnite.

