IL NOTIZIARIO Domenica la Pianese senza quattro titolari Iaccarino e Gilli ok

La partita tra Arezzo e Pianese si avvicina, ma i biancoverdi di Guidi dovranno fare a meno di quattro titolari. La squadra toscana ha avuto una settimana lunga per prepararsi, recuperare gli infortunati e cercare di mettere a posto le ultime cose prima del match di domenica alle 17.30 al Comunale. Iaccarino e Gilli sono tra i pochi a essere certi di scendere in campo, mentre la formazione di domenica resta ancora da definire.

Manca sempre meno ad Arezzo-Pianese, in programma domenica alle 17.30 al Comunale. L’Arezzo ha avuto una settimana lunga a disposizione per preparare al meglio la sfida e recuperare le energie e qualche infortunato. L’allenamento di ieri al centro sportivo di Rigutino, l’ultimo a porte aperte, è iniziato con una fase di messa in azione, seguita da esercitazioni tecniche dedicate a gestione del possesso e precisione nei fondamentali. Nella parte centrale dell’allenamento lo staff ha poi proposto un lavoro specifico a reparti, finalizzato a consolidare i meccanismi nelle diverse zone di campo. La squadra torna in campo oggi e domani per altre due sessioni a porte chiuse. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

