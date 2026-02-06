Il nostro spirito punk non è mai cambiato

I Vintage Violence tornano a Bologna. Questa sera salgono sul palco del Locomotiv per una serata di musica dal vivo. La band, formata da Nicolò Caldirola, Rocco Arienti, Roberto Galli e Beniamino Cefalù, porta sul palco il loro spirito punk, tra passato e presente. Presentano il nuovo Ep ‘A Sentimento’, un mix di sonorità che unisce le prime influenze punk con la maturità acquisita in oltre vent’anni di attività. La serata promette di essere un viaggio tra ricordi e nuove emozioni.

I Vintage Violence tornano a Bologna e stasera salgono sul palco del Locomotiv. La band punk (ovvero Nicolò Caldirola voce, Rocco Arienti chitarrista e autore dei testi, Roberto Galli al basso e Beniamino Cefalù alla batteria), porterà il pubblico in un viaggio tra passato e presente, con l’ultimo Ep ‘ A Sentimento ’, a metà tra gli esordi e la maturità portata avanti in più di vent’anni di carriera. Alla formazione originale si aggiunge Franco Cassinelli alla seconda chitarra. "Ognuno ha il proprio bagaglio personale, ma quando produci qualcosa che senti ribollire dentro, l’importante è allontanarsi dalle cose che ami di più", spiega il cantante Nicolò Caldirola. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

