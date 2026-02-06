il northern soul accende milano | all nighter al biko sabato 7 febbraio
Sabato 7 febbraio Milano si anima con una notte dedicata al Northern Soul. Al Biko, sei DJ si alterneranno per sette ore di musica, dalle 21 alle 4 del mattino. La serata propone solo vinili originali degli anni ’60, con brani di soul che faranno ballare fino all’alba. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di questa musica che torna a far vibrare la città.
Sette ore di danze fino all’alba al suono di 45 giri in vinile originale con brani rigorosamente risalenti agli anni '60Milano, 8 gennaio 2026 - Sei dj, sette ore di musica e danze dalle 21 alle 4, decine di vinili 45 giri soul anni ‘60 da ballare dalla prima all’ultima nota. Una nottata da non.🔗 Leggi su Milanotoday.it
Approfondimenti su Milano NorthernSoul
Balli e musica per tutta la notte: Milano celebra il culto del Northern Soul
Milano si anima con una notte di balli e musica dedicata al Northern Soul, un genere nato negli anni ’60 in Gran Bretagna e ancora molto vivo tra gli appassionati italiani.
San Valentino a ritmo di Northern Soul: weekend internazionale tra musica, danza e cultura
A Pordenone si rinnova l’appuntamento con il weekend dedicato al Northern Soul, offrendo un’occasione per scoprire musica, danza e cultura in un contesto internazionale.
Ultime notizie su Milano NorthernSoul
Argomenti discussi: Balli e musica per tutta la notte: Milano celebra il culto del Northern Soul; Soul-Food Vocalist, Pompei accende l’epica: ora Napoli attende il grande debutto all’Augusteo.
il northern soul accende milano: all nighter al biko sabato 7 febbraioSette ore di danze fino all’alba al suono di 45 giri in vinile originale con brani rigorosamente risalenti agli anni '60 Milano, 8 gennaio 2026 - Sei dj, sette ore di musica e danze dalle 21 alle 4, d ... milanotoday.it
Balli e musica per tutta la notte: Milano celebra il culto del Northern SoulSabato 7 febbraio al Biko la prima All Nighter organizzata dal collettivo Northern Soul Milano: si danza fino alle 4 del mattino al ritmo di brani anni ‘60 selezionati rigorosamente su vinile original ... msn.com
Giovedì 12 febbraio – from 19:00 till late COSMIC UNCLES • DJ SET GIRANO DISCHI NORTHERN SOUL, ROCKSTEADY E GARAGE BEAT ‘60-‘70 Torna l’appuntamento con Cosmic Uncles: da Germi girano dischi! Si balla al ritmo di northern soul, rockstead facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.