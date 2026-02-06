Questa mattina a Muscat si tiene un nuovo incontro tra gli Stati Uniti e l’Iran. Dopo settimane di negoziati pieni di alti e bassi, i rappresentanti americani Steve Witkoff e un collega iraniano si preparano a discutere ancora una volta. La situazione resta incerta, con nessuna novità annunciata, ma le parti continuano a cercare un’intesa.

A Muscat andrà in scena l’incontro tra i plenipotenziari americani Steve Witkoff e Jared Kushner da una parte e quelli iraniani guidati da Abbas Araghchi dall’altra. Ma il ministro degli Esteri deve coordinarsi con l’altrettanto potente Ali Larijani che tiene i rapporti con Mosca. E tra i due sono già emerse divergenze A meno di nuovi imprevisti, dopo un giro sulle montagne russe dei “colloqui sui colloqui”, stamani, alle dieci, a Muscat, andrà in scena l’incontro tra i plenipotenziari americani Steve Witkoff e Jared Kushner da una parte e quelli iraniani guidati da Abbas Araghchi dall’altra. Le aspettative della vigilia non fanno presagire svolte, le fonti diplomatiche e gli esperti concordano nel parlare di uno scambio di idee destinato a produrre scarsi risultati concreti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Il motto khomeinista "annega il diavolo in un fiume di parole" e il duo litigioso che negozia per l'Iran

Ora Trump sta negoziando con l’Iran.

Donald Trump torna a lanciare minacce all’Iran.

Una svolta storica in Iran: anche le donne possono prendere la patente per le moto e circolare legalmente in strada su due ruote. Sarà un inizio La storia x.com

Behnaz Shafiei, 26 anni è un’appassionata motociclista iraniana. In un paese dove lo sport al femminile è a dire poco malvisto, e la legge vieta alle donne di guidare una moto, Behnaz non si arrende e, aiutata dai compagni di squadra si rifugia sulle montagn facebook