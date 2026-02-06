Il Milan prova ancora a prendere Radu Dragusin. La società rossonera ha deciso di rilanciare l’assalto per il difensore, che lo scorso gennaio era stato nel mirino ma è rimasto al Tottenham. Ora, i dirigenti sperano di convincere il Tottenham a cederlo durante la prossima finestra di mercato estiva.

Il Milan non molla la pista che porta a Radu Dragusin con il difensore che, cercato durante la scorsa sessione di trattative, è rimasto al Tottenham per cercare di aiutare la propria squadra a raggiungere gli obiettivi stagionali. Il Milan continua a seguire DraguSin (Ansa Foto) – calciomercato.it Cercato dalla Roma all’inizio dell’anno, il difensore rumeno è poi diventato un obiettivo sensibile del mercato rossonero con Tare che ha provato a portarlo a disposizione di Allegri per migliorare la difesa a disposizione del tecnico livornese. Rimasto al Tottenham, Radu Dragusin potrebbe essere il nuovo rinforzo in vista della prossima stagione del Milan. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Il Milan non molla Dragusin: nuovo tentativo in vista dell'estate

Dopo aver superato i test al ginocchio, il Milan ha deciso di non portare avanti l’affare con il Crystal Palace per l’attaccante francese.

