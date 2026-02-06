Il Milan fa il 4×2 sul mercato | 60 milioni per Tare

Il Milan si prepara a spendere molto sul mercato: circa 60 milioni di euro per la prossima stagione. Secondo le ultime voci, il club avrebbe a disposizione una cifra consistente, e uno dei nomi più caldi è quello di Igli Tare, che potrebbe avere un budget importante per rinforzare la rosa. La società rossonera sembra decisa a fare sul serio, anche se ancora non ci sono conferme ufficiali.

Le ultime di mercato sui rossoneri in vista della prossima stagione Sessanta milioni per il mercato. Per la prossima campagna acquisti del Milan, fatti un po’ i conti della serva, Igli Tare potrebbe avere a disposizione un sostanzioso tesoretto. (AnsaFoto) – Calciomercato.it 60 milioni in tutto, più o meno, grazie a quattro addii. Circa 10 da quello di Alex Jimenez: il Bournemouth lo riscatterà per 20 milioni, con la metà che andrà nelle casse del Real Madrid visto che gli spagnoli hanno ottenuto in origine il 50% sulla futura rivendita. Altri 10 da Lorenzo Colombo, o meglio dire dal Genoa dato che stanno per scattare tutte le condizioni per il riscatto obbligatorio. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Il Milan fa il 4×2 sul mercato: 60 milioni per Tare Approfondimenti su Milan Tare Milan, Gimenez fa spazio: Tare sceglie il bomber da 40 milioni Mercato Milan, pronto colpo da 35 milioni di euro: Tare vuole il leader della Lazio Il mercato del Milan si muove con attenzione alla difesa: secondo fonti di settore, la società è pronta a investire circa 35 milioni di euro per acquisire un difensore di rilievo dalla Lazio. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Calciomercato, MATETA SALTATO - Live da Casa Milan #acmilan #Mateta Ultime notizie su Milan Tare Argomenti discussi: Al Dall’Ara il Bologna sprofonda, il Milan fa festa e vince 3-0; Il Milan dilaga a Bologna: finisce 0-3; Il Milan non fa scappare l'Inter: comodo tris al Bologna, Allegri a +7 sul quinto posto; Il Milan domina e brilla a Bologna: 0-3, l'Inter è a 5 punti. Caressa: Il Milan si sente più forte di due mesi fa: squadra cresciutaIl telecronista e giornalista di Sky Sport Fabio Caressa è intervenuto sul proprio canale YouTube per proporre il suo super-commento alla 23esima giornata del campionato di ... milannews.it Il Milan fa visita al Bologna: lo spaventoso dato di Allegri contro i felsineiTutto pronto per il posticipo di questa sera tra Bologna e Milan. Come ricorda l'edizione odierna di Tuttosport, ci sono due aspetti opposti da considerare. Il primo riguarda il fattore casa per ... milannews.it Milan, dai prestiti al mercato: in arrivo un colpo a zero Ibra inaugura le Olimpiadi, mentre De Winter… #SempreMilan #ACMilan #Milan. . x.com Mercato Milan Riscatto per quel giocatore facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.