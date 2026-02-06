Il merito di Matías Almeyda

Il Siviglia di Matías Almeyda ha iniziato febbraio in modo deciso. La squadra ha giocato due partite consecutive in casa al Sánchez-Pizjuán e ne affronterà una terza contro tre delle rivali nella lotta per non retrocedere: Girona, Alavés e Getafe. La squadra cerca punti importanti per risalire la classifica e uscire dalle zone pericolose. La presenza di Almeyda sulla panchina sta portando una svolta, e i tifosi sperano in una svolta positiva.

2026-02-06 11:57:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Marca a proposito della massima divisione iberica: Lui Siviglia volti in queste prime settimane di febbraio due partite consecutive al Sánchez-Pizjuán e un terzo in casa contro tre delle squadre con cui lotta allontanarsi dai posti retrocessione: Girona, Alavés e Getafe. Un punto separa la squadra Nervionense da tutte. L’ultima sconfitta rimediata a Maiorca (4-1) ha riacceso l’allarme dopo che la squadra era imbattuta da due partite (pareggio contro l’Elche e vittoria contro l’Athletic). vincere o vincere Le partite casalinghe sono l’unico segnale possibile per gli andalusi, soprattutto con squadre in lotta per lo stesso obiettivo.🔗 Leggi su Justcalcio.comImmagine generica

