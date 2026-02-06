Il menu della cena di gala per le Olimpiadi con 450 ospiti e i cellulari dei camerieri sigillati

Quasi 450 ospiti di alto livello si sono riuniti ieri sera per la cena di gala delle Olimpiadi. L’evento si è svolto in un’atmosfera molto controllata, con i camerieri che hanno consegnato i piatti con i cellulari sigillati, per evitare fughe di notizie o scatti non autorizzati. La serata si è svolta sotto stretta sorveglianza, tra decine di capi di Stato e funzionari di tutto il mondo, in un clima di massima sicurezza.

