Miguel Gutierrez, giovane talento cresciuto nel settore giovanile del Real Madrid, si prepara a cambiare pagina. Dopo aver lavorato con Zidane e Ancelotti, ora punta tutto su Antonio Conte, che lo spinge a fare il salto di qualità nel suo percorso professionale.

"> NAPOLI – È cresciuto nella scuola del Real Madrid, allievo di Zidane e Ancelotti, ma ora Miguel Gutierrez vuole completare il proprio percorso sotto la guida di Antonio Conte. Lo spagnolo, classe 2000, sta vivendo un momento di crescita evidente, come racconta Il Mattino, culminato con il primo gol in maglia azzurra segnato sei giorni fa contro la Fiorentina. Un gol speciale, non solo per il valore tecnico del sinistro che ha battuto il portiere viola, ma anche per il contesto tattico. Gutierrez ha infatti giocato l’intera partita sul lato destro, una novità assoluta nella sua carriera. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Il Mattino: “Gutierrez, l’allievo di Zidane e Ancelotti è pronto per il salto di qualità con Conte”

