Il marchio Futuro Nazionale è mio e a Vannacci non glielo do
Marina Caprioni, vedova di Riccardo Mercante e titolare del marchio Futuro Nazionale, non ha alcuna intenzione di cederlo a Roberto Vannacci. «Non mi piace proprio», dice al Fatto Quotidiano. L’ex consigliere regionale del Movimento 5 Stelle in Abruzzo, come Open ha ricostruito, lo ha registrato 15 anni fa. È stato depositato il 3 settembre 2010 e registrato il 25 febbraio 2011 all’Ufficio brevetti e marchi del ministero delle Imprese. Il marchio e il generale. Dopo la morte di Mercante nel 2020, il marchio è entrato nella successione ereditaria. Mentre il logo del nuovo partito viene contestato da Francesco Giubilei, fondatore di Nazione Futura.🔗 Leggi su Open.online
