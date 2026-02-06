Il marchio Futuro Nazionale è mio e a Vannacci non glielo do

Marina Caprioni, vedova di Riccardo Mercante, conferma di non voler cedere il marchio Futuro Nazionale a Roberto Vannacci. La donna si è detta decisa a mantenere il controllo del marchio, sottolineando che non ha intenzione di regalarglielo. La tensione tra le parti resta alta e il caso potrebbe finire in tribunale.

Marina Caprioni, vedova di Riccardo Mercante e titolare del marchio Futuro Nazionale, non ha alcuna intenzione di cederlo a Roberto Vannacci. «Non mi piace proprio», dice al Fatto Quotidiano. L’ex consigliere regionale del Movimento 5 Stelle in Abruzzo, come Open ha ricostruito, lo ha registrato 15 anni fa. È stato depositato il 3 settembre 2010 e registrato il 25 febbraio 2011 all’Ufficio brevetti e marchi del ministero delle Imprese. Il marchio e il generale. Dopo la morte di Mercante nel 2020, il marchio è entrato nella successione ereditaria. Mentre il logo del nuovo partito viene contestato da Francesco Giubilei, fondatore di Nazione Futura.🔗 Leggi su Open.online

Roberto Vannacci ha depositato il marchio "Futuro nazionale", alimentando speculazioni su un possibile distacco dalla Lega e la creazione di un nuovo progetto politico di estrema destra.

Roberto Vannacci ha presentato domanda di deposito per il marchio "Futuro nazionale" presso l'Ufficio brevetti europei.

DIEGO FUSARO: Futuro Nazionale: il generale Vannacci deposita il simbolo del suo movimento

