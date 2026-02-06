Il Milan di Allegri sta sorprendendo in questa stagione. La difesa sta dimostrando di essere tra le meno battute in Serie A, un vero cambio di passo rispetto all’anno scorso, quando subiva troppo. I tifosi sperano che questa solidità si mantenga fino alla fine.

Dopo 23 giornate della Serie A 2025-2026 il Milan guidato da Massimiliano Allegri ha ben 15 punti in più di quello che, nella stagione 2024-2025, hanno guidato Paulo Fonseca prima e Sérgio Conceição poi. Come evidenziato, però, dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, questo non è l'unico dato in cui i rossoneri brillano rispetto a dodici mesi fa. La voce grossa, in tal senso, la fa per esempio la statistica sui gol incassati. Nella stagione 2024-2025, dopo 23 giornate, il Milan aveva subito 23 gol. Avessero confermato questo trend, Mike Maignan e compagni - oggi - sarebbero la peggior difesa delle prime otto squadre della classifica del campionato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Il marchio di Allegri sul Milan 2025-2026: la difesa è tra le meno battute in Serie A

Prima di Cagliari-Milan, l'atmosfera tra allenamenti e strategie si fa più intensa.

Il Milan di Stefano Pioli batte 3-0 il Bologna e si avvicina alla vetta della classifica.

