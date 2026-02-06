Il maltempo continua a far paura | Servono aiuti per le manutenzioni

Il maltempo torna a colpire l’Alta Valdicecina, causando danni e problemi alle strutture. Le autorità lanciano l’allarme e chiedono aiuti immediati per intervenire sulle manutenzioni e mettere in sicurezza la zona. La pioggia e le raffiche di vento continuano a mettere in difficoltà residenti e operai, che lavorano per contenere i danni.

VALDICECINA Il maltempo torna a sferzare con violenza l’Alta Valdicecina, mettendo a nudo la fragilità di un territorio che sembra non avere tregua. Le piogge incessanti di questi giorni non sono solo un disagio meteorologico, ma hanno riattivato criticità storiche che costringono i sindaci a una gestione emergenziale costante. A Pomarance, l’attenzione dell’amministrazione è rivolta costantemente al monitoraggio dei punti più sensibili. Il sindaco Graziano Pacini ha confermato ieri che i guadi resteranno chiusi a titolo precauzionale. Una delle preoccupazioni maggiori riguarda la frana di Serrazzano: il movimento terra è sotto osservazione costante e, sebbene la viabilità sia attualmente garantita, la circolazione avviene a senso unico alternato per garantire la sicurezza degli automobilisti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il maltempo continua a far paura: "Servono aiuti per le manutenzioni" Approfondimenti su Valdicecina L’allarme degli editori: "Servono aiuti concreti. Norme per le Big Tech" Giorni della merla, farà freddo? Continua il maltempo: le previsioni meteo in Emilia-Romagna Le previsioni meteo in Emilia-Romagna non lasciamo spazio all’ottimismo. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Valdicecina Argomenti discussi: Giorni della merla, farà freddo? Continua il maltempo: le previsioni meteo in Emilia-Romagna; Frana Niscemi, s’indaga per disastro colposo. Meloni sorvola zone: Dare risposte veloci; Breve tregua, poi nuova ondata di maltempo con allerta gialla. E la diga continua a tracimare; Maltempo, allerta meteo gialla oggi 4 febbraio: l'avviso per 12 regioni. Il maltempo continua a far paura: Servono aiuti per le manutenzioniVALDICECINA Il maltempo torna a sferzare con violenza l’Alta Valdicecina, mettendo a nudo la fragilità di un territorio che sembra ... lanazione.it Maltempo, allerta arancione in Calabria. Scuole chiuse a Lamezia e ViboPrevisti forti temporali che potrebbero evolversi in nubifragi. I sindaci corrono ai ripari dopo l'avviso della Protezione civile ... corrieredellacalabria.it EMERGENZA MALTEMPO | Il governatore ospite di Porta a Porta: «Per un intervento contro l'erosione costiera servono 18 pareri. Così invece di durare un anno ne dura 7» facebook Maltempo in Sicilia, Salvini nel Messinese: "Gli aiuti non arriveranno dai soldi del Ponte, servono tempi celeri" x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.