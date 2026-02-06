Il Maap a Berlino per la Fruit Logistica 2026 Liccardo | Qui a rappresentare un sistema che funziona
Il Mercato Agroalimentare di Padova partecipa a Fruit Logistica 2026 a Berlino. Liccardo, tra i rappresentanti, dice che qui si mostra un sistema che funziona. La fiera internazionale coinvolge aziende e operatori da tutto il mondo, e il MAAP si presenta come un punto di riferimento importante nel settore agroalimentare.
Il Mercato Agroalimentare di Padova (MAAP) conferma il suo ruolo di hub strategico internazionale partecipando a Fruit Logistica 2026. Più che un semplice espositore, il MAAP si presenta alla fiera di Berlino come una grande piattaforma di business, offrendo alle proprie ditte grossiste uno.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
