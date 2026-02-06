Il Maap a Berlino per la Fruit Logistica 2026 Liccardo | Qui a rappresentare un sistema che funziona

Il Mercato Agroalimentare di Padova partecipa a Fruit Logistica 2026 a Berlino. Liccardo, tra i rappresentanti, dice che qui si mostra un sistema che funziona. La fiera internazionale coinvolge aziende e operatori da tutto il mondo, e il MAAP si presenta come un punto di riferimento importante nel settore agroalimentare.

Il Mercato Agroalimentare di Padova (MAAP) conferma il suo ruolo di hub strategico internazionale partecipando a Fruit Logistica 2026. Più che un semplice espositore, il MAAP si presenta alla fiera di Berlino come una grande piattaforma di business, offrendo alle proprie ditte grossiste uno.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Approfondimenti su Fruit Logistica2026

Il porto di Livorno si presenta compatto a Berlino per la fiera Fruit Logistica 2026.

La provincia di Latina si prepara a essere protagonista a Fruit Logistica, la più grande fiera mondiale dedicata al settore ortofrutticolo.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Fruit Logistica2026

Argomenti discussi: MAAP al Fruit Logistica 2026 di Berlino: incontro tra clienti e fornitori; VIDEO | Rovolon, tragico incidente: Marco, 22 anni, ha perso la vita a pochi metri da casa; VIDEO | Vigili del Fuoco, potenziamento dei soccorsi per le olimpiadi e paralimpiadi invernali.

Ortofrutta pugliese a Fruit Logistica, focus su filiera e innovazione facebook

Fruit logistica Berlino: tutto pronto per l’avvio del l’evento di disseminazione Waste4Soil. Salute del suolo ed economia circolare come pilastri per una per uno sviluppo sostenibile x.com