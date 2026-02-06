Questo week-end, nonostante il freddo e il clima invernale, molti italiani scelgono di sfoggiare un look vivace. Tra il giallo e il marrone, trovano il modo di aggiungere un tocco di colore alla giornata, spezzando la monotonia del freddo e della routine quotidiana.

N onostante le temperature rigide e l’atmosfera di montagna portata dall’inizio dei Giochi Olimpici Invernali, q uesto è esattamente quel momento dell’anno in cui lo shopping si mette in pausa. I saldi sono finiti, le nuove collezioni sono ancora lontane e il guardaroba invernale, indossato, combinato e rimescolato per mesi, inizia a sembrare ripetitivo. È qui che entra in gioco una strategia semplice ma infallibile: lavorare sugli abbinamenti cromatici. Come abbinare nero e marrone: 5 look che riscrivono le regole di stile X Senza comprare nulla, basta guardare i capi già presenti con occhi diversi e provare accostamenti meno scontati. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il look del giorno, abbinando il giallo al marrone per spezzare la routine

L'abbinamento tra marrone e giallo rappresenta una scelta semplice e versatile, ideale per creare outfit equilibrati e di buon gusto.

