Roberto Vannacci sta cercando di farsi largo nel panorama politico italiano puntando tutto sulla sua immagine. Si propone come il nuovo volto del centrodestra, sperando di attirare consensi con una narrazione semplice: lui è il prossimo leader forte, come Giorgia Meloni, e non un altro politico di vecchia data come Gianfranco Fini. Finora, però, il suo percorso sembra mancare di uno sbocco chiaro nel centrodestra, e questo potrebbe limitare le sue possibilità di andare oltre le promesse. Intanto, gli italiani seguono con attenzione, tra curiosità e

L’esperimento politico di Roberto Vannacci si regge tutto sul successo di una narrazione: convincere gli italiani che sarà il nuovo Giorgia Meloni e non il prossimo Gianfranco Fini. L’ex generale sta cercando in tutti i modi di far passare l’idea che Futuro Nazionale del 2026 è come Fratelli d’Italia nel 2012: all’inizio di una lunga traversata nel deserto, disposto a partire dal 3 o 4 per cento per poi arrivare un giorno al governo. Senza una terra promessa a cui puntare, il nuovo partito di Vannacci sembrererà il solito tentativo di preservare una rendita politica, rischiando di finire nel dimenticatoio, come “Italexit” di Gianluigi Paragone, “La Destra” di Francesco Starace e “Futuro e Libertà per l’Italia” di Fini. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Il limite politico di Vannacci è l’assenza di uno sbocco nel centrodestra

Approfondimenti su Vannacci Giorgia Meloni

Vannacci si presenta come un politico esperto, anche se all’inizio sembrava confuso.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Vannacci Giorgia Meloni

Argomenti discussi: Futuro personale | Il limite politico di Vannacci è l’assenza di uno sbocco nel centrodestra; Siamo tutti pedoni. A Bologna la città 30 è una politica win-win. L'intervista ad Andrea Colombo - FIAB; IL LIBERALE COME BRAND, IL DECLINO ATTUALE E IL METODO; Sondaggi politici oggi: le ultime intenzioni di voto e clima d'opinione in Italia.

Il Tar annulla il limite dei 30 km/h sulle strade comunali di BolognaCittà 30 è in vigore a Bologna dal 16 gennaio 2024 dopo una fase sperimentale. Il provvedimento stabilisce che per tutte le strade del territorio comunale vale il limite dei 30 km/h, ad eccezione di ... tpi.it

Trump e il rifiuto del limiteDunque un uomo può prendere per il bavero il mondo, minacciarlo come fa un bandito di strada, metterlo sottosopra e costringerlo a seguire i suoi voleri. Non ha il mandato per farlo: molto ... repubblica.it

Giusto per raccontarvi come funziona un normale sabato mattina di fine gennaio. Oggi il Corriere della Sera scrive che frequenterei regolarmente Roberto Vannacci in un circolo canottieri di Roma. Notizia ovviamente falsa, al limite del ridicolo. Nel frattempo, d facebook