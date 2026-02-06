È arrivato in edicola e online il nuovo libro di Extra Large, la collana di Internazionale dedicata ai tascabili. Questa volta si parla di un grande terremoto, un evento che ha lasciato tracce profonde e che ora viene raccontato in modo chiaro e diretto. Il testo si concentra sui fatti, senza giri di parole, per fare luce su ciò che è successo e sulle conseguenze di quel disastro naturale.

La faglia di Sant’Andrea, che attraversa da nord a sud tutta la California, è una delle più studiate e temute degli Stati Uniti. È da qui che dovrebbe arrivare il celebre Big one, il grande terremoto di San Francisco e Los Angeles. Ma poco più a nord, al largo degli stati dell’Oregon e di Washington, c’è un’area ancora più a rischio, ma decisamente meno conosciuta: la zona di subduzione di Cascadia, da dove avrà origine il più catastrofico sisma del Nordamerica. È il quarto libro di Extra Large, la collana dei tascabili di Internazionale, pensata per far conoscere a lettori e lettrici reportage, inchieste, articoli e racconti di grande qualità narrativa e giornalistica ma troppo lunghi per essere pubblicati sul settimanale. 🔗 Leggi su Internazionale.it

È uno degli articoli più letti della storia del New Yorker, vincitore di un premio Pulitzer. Una riflessione sulla vulnerabilità delle nostre società di fronte ai disastri naturali. "Il grande terremoto" è il quarto volume della collana di tascabili di Internazionale. In edic facebook