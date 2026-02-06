il gran consorzio dei matti e il trionfo della morte

Questa mattina, una riflessione forte si diffonde tra i cittadini: se nessuno decidesse di andare in guerra o di costruire armi, probabilmente le guerre non ci sarebbero. È un messaggio chiaro che invita a pensare alle responsabilità di ognuno e alle conseguenze delle proprie azioni. La voce di questa provocazione circola tra le strade e sui social, lasciando spazio a domande sulla reale possibilità di cambiare le cose.

di Sonia Savioli – La storia non si ripete, semplicemente si sviluppa. E il passato non è mai passato, dalle sue radici nasce il presente, che da esso è nutrito. L’umanità di oggi è il risultato di alcuni millenni di guerra e progresso, quella che chiamiamo “storia”. Siamo anche il risultato di decine di millenni di pacifico equilibrio, prima che la guerra e il progresso prendessero il sopravvento, distruggendo passo passo la vita naturale, l’intelligenza e i sentimenti umani. La società in cui viviamo è una società di guerra e di morte. Guerra alla natura e guerra intraspecifica. E’ dalla guerra intraspecifica che nasce il capitalismo e il capitalismo alimenta la guerra. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

