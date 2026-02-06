Il Governo dei garantisti vara il fermo preventivo | basta il sospetto di un’azione futura per farlo scattare

Il Governo dei garantisti ha approvato definitivamente il decreto che permette di fermare e trattenere per 12 ore persone sospettate di voler disturbare le manifestazioni. Basta il sospetto di un’azione futura, anche senza prove concrete, per mettere in atto il fermo preventivo. La decisione ha suscitato molte polemiche, con le opposizioni che parlano di un passo indietro sui diritti civili. La misura entrerà in vigore subito e potrebbe cambiare significativamente il modo in cui le forze di polizia gestiranno le manifestazioni pubbliche.

Il Governo dei garantisti vara il fermo preventivo. Dunque, il fermo preventivo è legge. Nella serata di ieri, giovedì 5 febbraio 2026, il Consiglio dei ministri ha approvato il Decreto Sicurezza che introduce, tra le altre norme, la possibilità per le forze di polizia di fermare e trattenere per non oltre 12 ore persone che, in vista di una manifestazione, siano ritenute pericolose per l'ordine pubblico. Anche se non hanno commesso alcun reato. Una previsione che va in senso opposto rispetto al garantismo professato in più occasioni dai principali esponenti del Governo.

