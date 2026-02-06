il giusto tempo per il senso critico

Il consorzio “Vera pelle italiana conciata al vegetale” conferma il suo supporto a Cronisti in Classe, il campionato di giornalismo. È il secondo anno che l’organizzazione partecipa all’iniziativa promossa dal nostro giornale.

PONTE A EGOLA Il consorzio " Vera pelle italiana conciata al vegetale " rinnova il proprio sostegno a Cronisti in Classe – Campionato di Giornalismo partecipando per il secondo anno consecutivo all’iniziativa promossa dal nostro giornale. Un impegno che conferma l’attenzione del Consorzio verso i giovani e il loro percorso di crescita culturale e formativa. "Abbiamo scelto di aderire nuovamente a questo progetto perché ne condividiamo profondamente gli obiettivi – spiega Simone Remi (nella foto), responsabile comunicazione del consorzio – E cioè avvicinare gli studenti alla lettura consapevole del quotidiano, stimolare l’interesse per i temi di attualità e offrire loro l’opportunità di sperimentare la scrittura giornalistica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it

