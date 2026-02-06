Il giornalismo è uno strumento per la crescita personale e sociale

Il giornalismo diventa ancora più importante per i giovani, che tramite questa iniziativa affrontano temi come la creatività e il pensiero critico. Si parla di come il giornalismo possa rafforzare le convinzioni dei ragazzi e aiutarli a sviluppare un modo di pensare più consapevole. È un modo concreto per capire quanto il ruolo dell’informazione sia fondamentale anche per la crescita personale e sociale.

"Con questa iniziativa vengono affrontati temi di grande rilevanza, come l'importanza della creatività e della riflessione nel contesto giornalistico, il ruolo del giornalismo nel rafforzare le convinzioni dei giovani e l'importanza dell'informazione per sviluppare un pensiero critico". Con queste parole Andrea Pacifici, direttore generale del Banco di Lucca e del Tirreno spiega l'adesione a Cronisti in classe. "La partecipazione a questo concorso - aggiunge Pacifici - può arricchire i giovani, permettendo loro di confrontarsi con problematiche politico sociali e di affinare le proprie competenze comunicative".

