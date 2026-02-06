Il gioco entra a scuola a Bolzano | rafforza competenze personali e rende l’apprendimento più accessibile

Questa settimana a Bolzano si tiene la prima edizione di PlayStorm Bolzano, un evento che coinvolge studenti e insegnanti dall’4 al 6 febbraio. L’IISS “Battisti” apre le sue porte per tre giorni dedicati ai giochi da tavolo, usati come strumento per rafforzare le competenze e rendere l’apprendimento più accessibile. La manifestazione punta a mostrare come il gioco possa essere un alleato concreto in classe, stimolando l’interesse e facilitando la partecipazione degli studenti.

Dal 4 al 6 febbraio l’IISS “Battisti” di Bolzano ospita la prima edizione del PlayStorm Bolzano. Tre giornate dedicate ai giochi da tavolo e all’uso del gioco come leva didattica, con attenzione alla gamification e alle sue applicazioni nella scuola secondaria. Il progetto nasce dal lavoro congiunto del personale dell’istituto, di docenti e ricercatori di INDIRE e del CNR, insieme alla Direzione Istruzione e Formazione italiana. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

