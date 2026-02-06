il fatto salvini ora il generale vannacci

Il generale Vannacci torna a essere al centro delle polemiche, questa volta coinvolto in un caso che ha acceso il dibattito pubblico. Il ministro Salvini, nel frattempo, si trova nuovamente sotto i riflettori, mentre il giornale Il Fatto continua a seguire da vicino gli sviluppi. La vicenda si fa sempre più intricata e potrebbe portare a nuove conseguenze legali per alcuni protagonisti.

Parla Attilio Fontana: “Vannacci non c'entra nulla con la Lega, basta fare la destraccia. O Zaia o Fedriga vice” . Non posso certo dire che siano stati finanziati, mi querelerebbero con molte ragioni. Ma si poteva mai pensare che Putin avesse tanti soldi? E' nato a Genova il 18 luglio 1947. E’ giornalista di Panorama, collabora con Il Foglio. Suo papà era di sinistra, sua mamma di sinistra, suo fratello è di sinistra, sua moglie è di sinistra, suo figlio è di sinistra, sua nuora è di sinistra, i suoi consuoceri sono di sinistra, i cognati tutti di sinistra, di sinistra anche la ex cognata. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Il generale Vannacci lascia la Lega e si mette in proprio.

Dopo l’addio di Roberto Vannacci alla Lega, si è acceso uno scontro tra il generale e Matteo Salvini.

La Lega dice basta: Salvini rompe con Vannacci

Argomenti discussi: Fini risponde a Salvini: Il paragone con Vannacci? Come sempre il ministro è superficiale; Matteo Salvini. Le cinque lacrime sulla sua pelle; Vannacci via, la Lega processa Salvini: Ora un partito serio. Meloni alza la soglia di sbarramento. Tajani si avvicina a Calenda; Salvini ora si blinda: Voglio una Lega unita. Ma frena su Zaia vice.

