Il drago spinoso aveva una corazza di aculei mai vista prima nei dinosauri | paleontologi stupiti
Da una formazione del Cretaceo in Cina, i paleontologi hanno scoperto un fossile incredibile. Si tratta di una nuova specie di Iguanodonte con una corazza di aculei mai vista prima tra i dinosauri. La scoperta ha sorpreso gli esperti, che non si aspettavano di trovare un animale con un’armatura così particolare. Ora studiano il fossile per capire meglio come si sia evoluto e quale ruolo avesse questo “drago spinoso” nel suo ambiente.
Da una formazione geologica del Cretaceo in Cina è emerso il fossile straordinariamente conservato di una nuova specie di Iguanodonte. Il dinosauro, soprannominato "drago spinoso", aveva la pelle costellata da aculei cavi simili a quelli degli istrici. Ecco a cosa servivano secondo gli studiosi.🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Drago Spinoso
Google Pixel stupisce tutti: cambia tutto nei messaggi, la funzione mai vista prima
Kate Middleton, la cartolina di Natale è una dolcissima foto mai vista prima
Kate Middleton e William sorprendono i loro follower con una dolcissima cartolina di Natale mai vista prima, condivisa sul profilo Instagram ufficiale.
Ultime notizie su Drago Spinoso
Il drago spinoso aveva una corazza di aculei mai vista prima nei dinosauri: paleontologi stupitiDa una formazione geologica del Cretaceo in Cina è emerso il fossile straordinariamente conservato di una nuova specie di Iguanodonte ... fanpage.it
Drago barbuto: 3 cose che NON si fanno (mai) 1. Niente sabbia “a caso” come fondo: rischio ingestione e problemi intestinali. 2. Niente lampade senza UVB (o UVB vecchi): senza la giusta luce non metabolizza bene il calcio. 3. Niente insetti troppo facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.