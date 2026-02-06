Il drago spinoso aveva una corazza di aculei mai vista prima nei dinosauri | paleontologi stupiti

Da una formazione del Cretaceo in Cina, i paleontologi hanno scoperto un fossile incredibile. Si tratta di una nuova specie di Iguanodonte con una corazza di aculei mai vista prima tra i dinosauri. La scoperta ha sorpreso gli esperti, che non si aspettavano di trovare un animale con un’armatura così particolare. Ora studiano il fossile per capire meglio come si sia evoluto e quale ruolo avesse questo “drago spinoso” nel suo ambiente.

Da una formazione geologica del Cretaceo in Cina è emerso il fossile straordinariamente conservato di una nuova specie di Iguanodonte. Il dinosauro, soprannominato "drago spinoso", aveva la pelle costellata da aculei cavi simili a quelli degli istrici. Ecco a cosa servivano secondo gli studiosi.

