Il doppiopesismo Ue la condanna all’irrilevanza | un harakiri geopolitico

L’Unione Europea si smarca dalla sua tradizionale prudenza e condanna senza mezzi termini le violenze in Iran, ma allo stesso tempo sembra perdere autorevolezza nel gestire i rapporti con Teheran. La polemica si accende dopo che Tajani, rispondendo a una domanda su Gaza, ha descritto la situazione come una “carneficina” e ha fatto riferimento a dati di 60 vittime, lasciando trasparire una posizione più dura rispetto al passato. La mossa solleva interrogativi sulla coerenza e sulla capacità dell’UE di mantenere un ruolo credibile nel fronteggiare

di Pietro Francesco Maria de Sarlo A una domanda di Angela Mauro che chiedeva se fosse stata solo "la repressione delle proteste in Iran a indurre l'Ue ad abbandonare la storica cautela con Teheran e decidere di classificare i Pasdaran come terroristi", Tajani ha risposto: "Stiamo parlando di una carneficina, i dati a Gaza sono stati 60.000 morti e se sono stati 30.000 in Iran, vuol dire che è una situazione paragonabile a quella di Gaza, allora abbiamo dovuto per forza avere un atteggiamento di condanna ". Logica difficile da capire. Se la Ue assume come parametro decisivo il numero di vittime, allora deve valere sempre, non 'ad mentula canis'.

