Il dipinto San Geminiano salva Modena dall’assedio di Attila in trasferta a Budapest

Una grande mostra internazionale ha portato a Budapest il dipinto “San Geminiano salva Modena dall’assedio di Attila”. L’opera, simbolo forte per la città, ora è esposta in un contesto internazionale, attirando l’attenzione di visitatori e appassionati d’arte.

Un'opera profondamente legata all'identità di Modena entra nel racconto di una grande mostra internazionale. Il dipinto su tavola di Pellegrino Munari "San Geminiano salva Modena dall'assedio di Attila", conservato al Museo Civico di Modena, è infatti in prestito al Museo nazionale ungherese di.

