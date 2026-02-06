Il difensore del Chelsea Benoit Badiashile molto probabilmente se ne andrà

Benoit Badiashile si prepara a lasciare il Chelsea. Il difensore francese, finora titolare, potrebbe presto andare via, con diversi club interessati al suo ingaggio. La società londinese sembra pronta a cederlo, e nei prossimi giorni si aspetta una decisione definitiva sul suo futuro.

Sito inglese: Benoit Badiashile con i suoi compagni di squadra del Chelsea (foto di Alex PantlingGetty Images) Il difensore del Chelsea Benoit Badiashile è ora valutato come “molto probabile” che sarà fuori dal progetto dei Blues poiché i pretendenti al trasferimento emergono prima dell’estate. Come riportato qui per il Daily Briefing, non c’è stato ancora alcun contatto da parte dei club per Badiashile, nonostante qualche interesse di fondo da parte del Milan. Mi è stato anche detto che Juventus e Marsiglia potrebbero essere due squadre da tenere d’occhio nella corsa per la firma di Badiashile, dato che sarà messo a disposizione per circa 35 milioni di euro quest’estate.🔗 Leggi su Justcalcio.com

Dro, giovane talento di 18 anni della Masia, ha deciso di lasciare il Barcellona.

Lo voleva il Milan, il difensore indesiderato del Chelsea passa alla squadra che lotta per la salvezza; I tifosi dello Strasburgo sono infuriati con il club perché si sentono una succursale del Chelsea, ma al Chelsea se ne fregano e continuano a scambiare giocatori con lo Strasburgo; Chi è Disasi, il difensore in cerca di rilancio che piace al Milan: dalla finale Mondiale ai margini del Chelsea; Di Marzio: Continuano i contatti per Disasi. Ore decisive per il difensore del Chelsea.

Chelsea, Anselmino resta in famiglia: il difensore passa in prestito allo StrasburgoAarón Anselmino lascia il Chelsea pochi giorni dopo il rientro da Dortmund, che ha fatto arrabbiare i gialloneri, e passa allo Strasburgo: Il. tuttomercatoweb.com

Disasi lascia il Chelsea ma resta a Londra e in Premier: West Ham a un passoAxel Disasi è sempre più vicino a lasciare il Chelsea ma restando a Londra e soprattutto in Premier League. Il difensore francese dovrebbe approdare al West Ham nell’ultimo ... firenzeviola.it

