Il consigliere Pd pro Pal | Fuori Israele dalle Olimpiadi

Mohammed Kaabour, consigliere comunale di Genova del Pd, propone di escludere Israele dalle prossime Olimpiadi di Milano-Cortina. La sua richiesta ha già acceso polemiche e divise tra chi sostiene la sua posizione e chi invece la considera inopportuna. La proposta si aggiunge a un dibattito acceso che coinvolge politica e sport, senza mezze misure.

Mohammed Kaabour, consigliere comunale genovese con delega alle Relazioni internazionali, promuove il boicottaggio d'Israele alle Olimpiadi di Milano-Cortina. L'esponente, che non è di Avs né un grillino ma del Pd, ha condiviso via Instragram, in una "storia", un'immagine del tutto esplicativa. " Fuori Israele dalle Olimpiadi". Il fatto che Kaabour sia un pro Pal è noto. Ma non tutti coloro che sostengono la causa palestinese, nel Pd, stanno sostenendo campagne di boicottaggio nei confronti di Israele. Anche le frange massimaliste del Nazareno, insomma, evitano. La Lega, con il consigliere comunale Paola Bordilli, ha polemizzato subito con Kaabour.

Mohammed Kaabour, consigliere comunale di Genova del Pd, ha chiesto di escludere Israele dalle Olimpiadi di Milano e Cortina.

Un gruppo di attivisti pro Palestina ha organizzato un flash mob in campo San Samuele a Venezia, durante il passaggio della fiamma olimpica in Canal Grande.

