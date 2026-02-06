Il Coni e lo sfogo di Ghali | Polemica fuori luogo Il cantante pubblica un brano a sorpresa

Il rapper Ghali risponde alle polemiche sul suo ultimo brano, definendole fuori luogo. In un momento in cui si parla di più di aspetti positivi, lui preferisce concentrarsi su quello che va bene. Ghali ha deciso di pubblicare un brano a sorpresa, evitando di alimentare discussioni inutili. Il suo messaggio è chiaro: meglio andare avanti senza polemiche.

AGI - "Io penso che in questo momento sono portato a leggere solo le cose positive, perché in questi momenti fare polemica lo trovo fuori luogo". Lo ha detto il presidente del Coni Luciano Buonfiglio, alla Triennale di Milano, rispondendo alle domande dei giornalisti circa il post pubblicato da Ghali, che sarà tra gli artisti presenti stasera alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina. Lo sfogo del cantante. "A tutti. Lo so. So quando una voce viene accettata. So quando viene corretta. So quando diventa di troppo. So perché vogliono uno come me. So anche perché non mi vorrebbero. 🔗 Leggi su Agi.it

Il rapper Ghali prende posizione dopo le polemiche sollevate dal Coni.

Questa mattina Milano si anima con l’avvio del dialogo tra il governo italiano e gli Stati Uniti, dopo le polemiche scatenate da Ghali.

