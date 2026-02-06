Il Comune e la gestione del canile | Garantiamo 22.500 euro all’anno
Il Comune di Santa Croce conferma il suo impegno per il canile sanitario gestito dall’associazione
SANTA CROCE "Il Comune di Santa Croce garantisce ogni anno 22.500 euro al canile sanitario gestito dall’associazione ’Cuori con la coda’". Lo dice Annalisa Buti, consigliere comunale di maggioranza con delega al benesse animale. "Il nostro sostegno al canile non si limita a soli 3mila euro – spiega ancora Buti – Eroghiamo annualmente, per la precisione, quasi 19mila euro dedicato alla cura dei cani e 3500 euro per le colonie feline. Quasi 2mila euro al mese di sostegno diretto alla cura degli amici a quattro zampe L’attenzione dell’Amministrazione si è rivolta anche alla risoluzione di criticità logistiche storiche, non considerate precedentemente. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Approfondimenti su Santa Croce Canile
Il Comune di Bologna difende il bando mense: “Garantiamo lavoro e qualità del servizio”
Il Comune di Bologna conferma l'importanza del bando unico per l'assegnazione del servizio mensa nelle scuole.
Imu: la più cara si paga a Roma (3.500 euro l’anno) e Milano, meno di 400 euro a Palermo | La mappa
L'Imu varia notevolmente tra le città italiane, con Roma che si distingue come la più onerosa, pagando circa 3.
Ultime notizie su Santa Croce Canile
Argomenti discussi: Programma integrato di interventi strategici per Napoli. Approvato lo schema di Protocollo d’intesa tra la Regione e il Comune; Il Comune seleziona un istruttore di polizia locale, interpello per gli idonei della selezione unica 2025; Sistemi informativi, arriva l’App ufficiale del Comune per informarsi e vivere la città; In Consiglio approvato il Bilancio di Previsione 2026/2028.
«Comune unico per il Basso Piave», la proposta del sindaco di San Donà Alberto TesoSAN DONÀ (VENEZIA) - «Un unico Comune per il Basso Piave, per creare una città di dimensione metropolitana e aumentare l'efficienza dei servizi». Il sindaco ... ilgazzettino.it
Cos'è Askatasuna e cosa significa, la storia del centro sociale di Torino definito bene comuneAskatasuna, 30 anni di storia: dall’occupazione del 1996 al patto col Comune di Torino nel 2024, fino allo stralcio e allo sgombero ... virgilio.it
Gestione degli #ImpiantiSportivi comunali, il Comune di #Cagliari cambia passo. #Skatepark, #Pattinodromo e campo da #Tennis di Monreale sono le prossime strutture che verranno rese fruibili. #Sport x.com
4/2/26. Attacco informatico ai sistemi di SST Chioggia: gestione dell’emergenza e tutela dei servizi. Pubblichiamo l'importante nota stampa diffusa poco fa dal Comune di Chioggia e da SST Chioggia "Il Comune di Chioggia e SST Chioggia rendono noto che è facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.