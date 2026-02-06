Il commento di Fabrizio Corona dopo la causa avviata da Mediaset

Ieri sera Fabrizio Corona ha ricevuto la notizia che Mediaset ha deciso di avviare una causa legale contro di lui. La notizia ha fatto subito il giro, e Corona non ha perso tempo a commentare pubblicamente. Nei prossimi giorni si capirà come si evolverà la vicenda.

arrivato nella serata di ieri l'annuncio della causa intentata da Mediaset nei confronti di Fabrizio Corona. "Mediaset e Mfe - Mediaforeurope hanno deciso di promuovere azioni civili risarcitorie, per un importo complessivo di 160 milioni di euro, nei confronti di Fabrizio Corona e delle società.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Approfondimenti su Corona Causa Fabrizio Corona a Non è la TV dopo la causa avviata da Mediaset: “Sono sereno” Fabrizio Corona si presenta tranquillo davanti alle telecamere di Non è la TV. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Mediaset denuncia Fabrizio Corona dopo il caso Signorini Ultime notizie su Corona Causa Argomenti discussi: Il commento di Fabrizio Corona dopo la causa avviata da Mediaset; Il commento di Fabrizio Corona dopo la causa avviata da Mediaset; Rimossi i profili social di Fabrizio Corona dopo l'azione di Mediaset; Rimossi i profili social di Fabrizio Corona e Falsissimo. Il commento di Fabrizio Corona dopo la causa avviata da MediasetÈ arrivato nella serata di ieri l'annuncio della causa intentata da Mediaset nei confronti di Fabrizio Corona. Mediaset e Mfe - Mediaforeurope hanno deciso di promuovere azioni civili risarcitorie, p ... today.it Rimossi i profili social di Fabrizio Corona e FalsissimoIl provvedimento che ha portato all'eliminazione delle puntate di Falsissimo e all’oscurazione dei profili di Corona è un'ordinanza cautelare emessa dal Tribunale Civile di Milano, in accoglimento ... adnkronos.com Fabrizio Corona apre un profilo su X dopo la rimozione da Instagram e l'avvio della maxi causa da Mediaset: prima udienza il 21 settembre facebook Mediaset chiede 160 milioni a Fabrizio Corona per danni d’immagine. Se vince, il maxi-risarcimento andrà alle vittime di stalking e cyberbullismo. #Falsissimo #Corona #Mediaset #denuncia x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.