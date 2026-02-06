Il cinema incontra il teatro Marco di Stefano apre nuovo laboratorio a Pisa

A Pisa, sotto la Torre, prende il via un nuovo laboratorio di recitazione aperto a chi sogna di entrare nel mondo del cinema e del teatro. Marco di Stefano organizza questa esperienza per offrire a aspiranti attori e appassionati un’occasione concreta per imparare e mettersi alla prova, in un ambiente semplice e pratico.

Prende il via all’ombra della Torre un’esperienza formativa unica per aspiranti attori e amanti della settima arte. Mercoledì 11 febbraio alle 20, l’attore e regista Marco Di Stefano apre ufficialmente le iscrizioni per il suo nuovo Laboratorio di Teatro e Cinema, un percorso intensivo dedicato allo studio della recitazione, della presenza scenica e del linguaggio audiovisivo. Il laboratorio, che si terrà in via Giunta Pisano 16, nel cuore di Pisa, presso Ballast Officine Creative, si propone di abbattere le barriere tra il palcoscenico e la macchina da presa, offrendo ai partecipanti gli strumenti tecnici ed emotivi necessari per muoversi con naturalezza in entrambi i mondi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il cinema incontra il teatro. Marco di Stefano apre nuovo laboratorio a Pisa Approfondimenti su Marco Di Stefano A Monreale apre il nuovo laboratorio di Guddo Eventi: “Puntiamo su eccellenza e lavoro” A Monreale, nel quartiere di Pezzingoli, è stato inaugurato il nuovo laboratorio GudLab di Guddo Eventi Catering. Il nuovo prefetto Luigi Carnevale incontra il governatore Marco Marsilio Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha incontrato il nuovo prefetto di Pescara, Luigi Carnevale, recentemente insediatosi. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Marco Di Stefano Argomenti discussi: ScienceFOR – Il cinema incontra la scienza; PISA. Il Cinema incontra il Teatro -; Visioni Fantastiche 2026: il cinema incontra la scuola; Il cinema incontra il teatro. Marco di Stefano apre nuovo laboratorio a Pisa. Il cinema incontra il teatro. Marco di Stefano apre nuovo laboratorio a PisaPrende il via all’ombra della Torre un’esperienza formativa unica per aspiranti attori e amanti della settima arte. Mercoledì 11 febbraio alle 20, l’attore e regista Marco Di Stefano apre ... lanazione.it Il cinema come strumento di crescita: l’IIS Palma Green di Corigliano-Rossano incontra il regista Giulio Ancora al MetropolGrande partecipazione al Cinema Metropol per la proiezione del film Even. Gli studenti dell'IIS Palma Green Falcone Borsellino hanno dialogato con il regista e docente Giulio Ancora ... cosenzapost.it Il nuovo Atelier a cura di Marco Luceri dedicato al grande cinema italiano (1945-1975) ha finalmente inizio! #GiuntiOdeon facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.