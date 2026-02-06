Il centrodestra dimentica il garantismo pur di colpire gli avversari politici

Il governo ha approvato ieri un decreto e un disegno di legge sulla sicurezza, ma le misure sono state allentate dopo le proteste del Quirinale. Il centrodestra ha scelto di spingere più forte contro gli avversari politici, sacrificando il garantismo in nome della linea dura. Ora si aspetta di capire come reagiranno le opposizioni e se il testo passerà senza ulteriori modifiche.

Il governo ha varato ieri un decreto e un disegno di legge sulla sicurezza, con le misure di cui si parlava da tempo, ma decisamente ammorbidite dai tempestivi rilievi del Quirinale. In ogni caso, ci sarà tempo per vedere i dettagli, ammesso che interessino a qualcuno. Certo non al governo, che appare interessato solo a sfornare un decreto sicurezza ogni sei mesi, per rispondere a emergenze inesistenti e dare così l'impressione di far qualcosa, come nel caso dell'indimenticabile decreto rave. Parlare di un clima da anni di piombo e sostenere che questo ennesimo decreto sicurezza serva a impedire il ritorno delle Br non è però solo ridicolo, è da irresponsabili.

