Il Carnevale di Venezia non è più dei veneziani

Il Carnevale di Venezia quest’anno sembra aver perso quella sua anima autentica. Sempre più turisti affollano le calli e piazze, mentre i veneziani si allontanano dalla festa. La tradizione, un tempo viva tra le strade della città, si sta trasformando in uno spettacolo per visitatori, lasciando i residenti sempre più in disparte. La differenza si sente, e molti si chiedono quanto ancora il Carnevale possa mantenere il suo carattere originale.

Per oltre quindici anni, mentre nei quartieri più centrali di Venezia si tenevano i festeggiamenti istituzionali del Carnevale, nel sestriere popolare di Cannaregio si è tenuta una strana usanza. Centinaia di vogatori in maschera conducevano le loro barche lungo il canale di Cannaregio fino al ponte dei Tre Archi, dove veniva calato in acqua un enorme ratto grigio di cartapesta: "la Pantegana alata". Era una tradizione appartata, inventata dai veneziani per i veneziani, con lo scopo di prendere in giro il "Volo dell'Angelo", il momento che ogni anno dà il via ai festeggiamenti ufficiali in Piazza San Marco.

