Il Carnevale di San Leucio del Sannio partecipa alla IX edizione de “Il Diavolo di Tufara”. Il paese porta le sue mascherate con il fuoco in un evento che richiama da tutta Italia le maschere tradizionali. La manifestazione si svolgerà il 7 febbraio 2026 a Tufara, in provincia di Campobasso, attirando pubblico e appassionati di tradizioni popolari.

Tempo di lettura: 2 minuti Il Carnevale di San Leucio del Sannio – Le Mascherate con il Fuoco sarà tra i protagonisti della IX edizione de “Il Diavolo di Tufara – Maschere e Tradizioni”, in programma il 7 febbraio 2026 a Tufara (CB), uno degli eventi più significativi dedicati alle maschere rituali e alle tradizioni carnevalesche del panorama nazionale. Un appuntamento di grande rilievo culturale e antropologico che ogni anno richiama comunità e gruppi provenienti da diverse regioni italiane, custodi di riti performativi e identità collettive radicate nel tempo. Il Carnevale Sanleuciano sarà l’unico carnevale della Regione Campania invitato a prendere parte alla manifestazione, grazie alle sue peculiarità uniche e riconoscibili: le Mascherate itineranti, la dimensione comunitaria del rito e soprattutto l’utilizzo del fuoco scenico e rituale, elemento distintivo che attraversa l’immaginario e la teatralità popolare del Carnevale di San Leucio del Sannio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Il Carnevale di San Leucio del Sannio ospite al “Diavolo di Tufara”

Approfondimenti su San Leucio del Sannio Ilavolo di Tufara

Nei vicoli di Tufara si prepara uno dei carnevali più antichi d’Italia.

La giunta di San Leucio del Sannio ha approvato ufficialmente la nuova variante al Piano urbanistico comunale.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su San Leucio del Sannio Ilavolo di Tufara

Argomenti discussi: Carnevale 2026 a Bologna e dintorni: tutti gli appuntamenti da non perdere; Maschere, sfilate, dolci tipici e musica per il Carnevale di Trento / Notizie / Novità / Homepage; Carnevale di San Mauro a Signa; Arriva il Carnevale.

Il Carnevale di San Leucio del Sannio ospite al Diavolo di Tufara: Campania protagonista a Maschere e TradizioniIl Carnevale di San Leucio del Sannio – Le Mascherate con il Fuoco sarà tra i protagonisti della IX edizione de Il Diavolo di Tufara – Maschere e Tradizioni, in programma il 7 febbraio 2026 a Tufara ... ntr24.tv

Carri allegorici e la musica dei Bandao: domenica è ancora Carnevale a San GimignanoSAN GIMIGNANO. Il Carnevale e la sua atmosfera di allegria e divertimento per tutte le età tornano ad animare San Gimignano con un altro weekend fra Domenica 8 febbraio dalle ore14.30 sfilata dei carr ... ilcittadinoonline.it

OPEN DAY LICEO ARTISTICO “SAN LEUCIO” – 7 FEBBRAIO 2026 Il nuovo Esame di Maturità, che introduce Fisica e Filosofia come materie esterne, conferma ciò che da sempre caratterizza il Liceo Artistico: una solida preparazione culturale di base, pienam facebook

#lenotizieinpositivo di Ondawebtv Memoria operaia della seta, il libro di Pizzaroni a San Leucio x.com