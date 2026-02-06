A Bellusco, l’ufficio postale ha chiuso i battenti. La chiusura durerà più di tre mesi, mentre si avvia il cantiere per la digitalizzazione. Per ora, i servizi sono stati spostati a Bernareggio e Sulbiate. La decisione ha sorpreso alcuni cittadini, che dovranno ora recarsi più lontano per le pratiche postali di sempre.

Posta chiusa per più di tre mesi, cantiere della digitalizzazione al via a Bellusco da oggi, servizi dirottati a Bernareggio e Sulbiate. Timori degli utenti soprattutto anziani "per le trasferte forzate" e le rassicurazioni dell’azienda: a fine intervento sportelli superdotati in piazza Kennedy grazie a Polis, la metamorfosi per i centri sotto i 15mila abitanti. In arrivo servizi pubblici 24 ore su 24, a cominciare dalla carta di identità. "Per centrare l’obiettivo è necessario un importante lavoro di adeguamento", ma poi l’ufficio offrirà più prestazioni alla comunità. Il cantiere chiuderà il 18 maggio, ma è una stima, la data potrebbe slittare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il cantiere della digitalizzazione. L’ufficio postale chiude tre mesi

Approfondimenti su Posta Chiusa

L’Ufficio postale di Cantiano ha riaperto dopo i lavori di ristrutturazione, tornando alla sua sede storica di piazzale Bartolucci.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Posta Chiusa

Argomenti discussi: Il cantiere della digitalizzazione. L’ufficio postale chiude tre mesi; Cantiere 4.0: BIM, Digital Twin, IoT per progetti efficienti; Dal cantiere ai parchi urbani: come la security intelligente abilità città e imprese smart; Cantieri più sicuri, davvero: trasformare i quasi incidenti in prevenzione che funziona.

Il cantiere della digitalizzazione. L’ufficio postale chiude tre mesiDa oggi operazioni dirottate a Bernareggio e Sulbiate. I malumori degli anziani per le trasferte forzate. Ma l’azienda rassicura: Al termine dell’intervento potremo offrire agli utenti servizi all’av ... ilgiorno.it

A&F Live, la digitalizzazione e le imprese: Italia in ritardo, ma Pnrr straordinarioL’Italia ha un ritardo strutturale che è difficile da colmare ma quello che è successo con il Pnrr è stato straordinario, l’Italia è il Paese che ha investito di più. Gli effetti si stanno vedendo, ... repubblica.it

Il cantiere della digitalizzazione dei rifiuti entra nel vivo Mancano poche settimane al , data in cui per tutti i soggetti iscritti al (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti) scatterà l’ di utilizz facebook