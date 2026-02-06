Il canestro sulla sirena dell' Asvel non vale Milano vince col brivido Virtus travolta al Pireo

L’Olimpia Milano vince una partita difficile contro l’Asvel, anche se il canestro sulla sirena non conta. I milanesi erano partiti forte, arrivando anche a +14, ma hanno rischiato di perdere nel finale. Alla fine, riescono a portare a casa la vittoria e restano agganciati ai play-in. Nel frattempo, la Virtus Bologna subisce una sconfitta pesante sul campo dell’Olympiacos, che domina per tutto il primo quarto e poi chiude la partita senza problemi.

Milano spreca un +14 dopo aver giocato un'ottima gara per 30', ma vince in casa dell'Asvel (76-77), nonostante il dominio francese nel quarto quarto (23-10 il parziale). Terza vittoria di fila per l'EA7 che sale a quota 14 vittorie in 27 giornate di Eurolega e resta in scia per il play-in. Decisivo Guduric, autore di 18 punti, il più continuo per Poeta. Al Pireo troppa Olympiacos per una Virtus rimaneggiata senza Morgan, Pajola e Diouf. La resistenza bolognese dura un quarto, poi i greci dilagano sfiorando il +40 trascinati dal solito Vezenkov (20 punti e 31 di valutazione), chiudendo la sfida 109-77.

