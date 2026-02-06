Il Bayern Monaco batte l' AS Monaco 91-82 in un finale sorridente

Questa sera il Bayern Monaco ha battuto l’AS Monaco 91-82 in una partita tesa fino all’ultimo minuto. I tedeschi sono riusciti a portare a casa la vittoria grazie a un terzo quarto decisivo e a una buona gestione negli ultimi possessi. La squadra bavarese continua così la sua rimonta in EuroLeague, mentre i monegaschi restano a bocca asciutta. La partita ha avuto molti momenti emozionanti e ha confermato come ogni gara possa riservare sorprese.

il baviera monaco prosegue la rimonta in eurolega imponendosi sull'as monaco in una sfida disputata al sap garden. il punteggio finale, 91-82, certifica una rimonta concreta della squadra di casa, che trova nel secondo tempo la chiave per chiudere la partita. la prestazione degli avversari, pur severamente condizionata dal punteggio, mette in luce individualità decisive e un andamento equilibrato tra i reparti. l'incontro è stato deciso da un avanzamento progressivo della squadra tedesca, con il parziale decisivo che si è delineato a metà del quarto periodo. l'assetto tattico ha consentito al quintetto di eseguire con più precisione e di capitalizzare le occasioni nel finale, chiudendo la contesa con un margine rassicurante sul tabellone.

