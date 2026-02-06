Il Bayern Monaco batte l' AS Monaco 91-82 in un finale sorridente

Da mondosport24.com 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa sera il Bayern Monaco ha battuto l’AS Monaco 91-82 in una partita tesa fino all’ultimo minuto. I tedeschi sono riusciti a portare a casa la vittoria grazie a un terzo quarto decisivo e a una buona gestione negli ultimi possessi. La squadra bavarese continua così la sua rimonta in EuroLeague, mentre i monegaschi restano a bocca asciutta. La partita ha avuto molti momenti emozionanti e ha confermato come ogni gara possa riservare sorprese.

il baviera monaco prosegue la rimonta in eurolega imponendosi sull’as monaco in una sfida disputata al sap garden. il punteggio finale, 91-82, certifica una rimonta concreta della squadra di casa, che trova nel secondo tempo la chiave per chiudere la partita. la prestazione degli avversari, pur severamente condizionata dal punteggio, mette in luce individualità decisive e un andamento equilibrato tra i reparti. l’incontro è stato deciso da un avanzamento progressivo della squadra tedesca, con il parziale decisivo che si è delineato a metà del quarto periodo. l’assetto tattico ha consentito al quintetto di eseguire con più precisione e di capitalizzare le occasioni nel finale, chiudendo la contesa con un margine rassicurante sul tabellone. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

il bayern monaco batte l as monaco 91 82 in un finale sorridente

© Mondosport24.com - Il Bayern Monaco batte l'AS Monaco 91-82 in un finale sorridente

Approfondimenti su Bayern Monaco

Bayern Monaco, stretta finale per il rinnovo di Upamecano: nodo sulla clausola rescissoria!

Il Bayern Monaco sta finalizzando il rinnovo di contratto di Dayot Upamecano, con particolare attenzione alla questione della clausola rescissoria.

Ok del Bayern Monaco, il colpo in difesa è Kim

Il Bayern Monaco ha ottenuto l’ok per il trasferimento di Kim Min-jae, difensore sudcoreano che potrebbe lasciare il club durante questa sessione di calciomercato.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Arsenal-Bayern Monaco 3-1: gol e highlights | Champions League

Video Arsenal-Bayern Monaco 3-1: gol e highlights | Champions League

Ultime notizie su Bayern Monaco

Argomenti discussi: PSV vs Bayern München; BM DA EUROLEAGUE/ L’OLYMPIACOS BATTE IL BARÇA, AL FENER IL DERBY TURCO, IL BAYERN SORPRENDE L’HAPOEL; L’Augsburg batte il Bayern e provoca Harry Kane: A che ora ti presenti?; Serie A. Roma, si tratta con il Bayern Monaco per un attaccante: di chi si tratta.

il bayern monaco batteIl Monaco affonda ancora, il Bayern vince e firma la quarta vittoria di filaL'AS Monaco continua a non riuscire a rialzare la testa: soffocato dai problemi economici fuori dal campo, il club del Principato sta lentamente affondando anche sul parquet e il ... pianetabasket.com

il bayern monaco batteBayern di sostanza: il Paris Basketball si arrende a MonacoAlla BMW Park il Bayern Monaco costruisce una vittoria di sostanza, più che di spettacolo: contro un Paris combattivo ma mai davvero padrone del campo, i bavaresi restano davanti per tutti i ... pianetabasket.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.