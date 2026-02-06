Il 7° reggimento Aves Vega dona giochi ai bambini dell’Oncoematologia pediatrica in collaborazione con Arop

Lo scorso 22 gennaio, il 7° reggimento Aves “Vega” di Rimini è entrato nel reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale Infermi per portare regali ai bambini. La donazione arriva dopo una raccolta fondi organizzata dalle famiglie del personale militare, che hanno deciso di regalare un sorriso ai piccoli pazienti in cura. La visita si è svolta in collaborazione con Arop, coinvolgendo direttamente i bambini e le loro famiglie in un momento di attenzione e solidarietà.

Lo scorso 22 gennaio una rappresentanza del 7° Reggimento AVES "Vega" di Rimini ha fatto visita al reparto di Oncoematologia Pediatrica dell'Ospedale Infermi di Rimini per consegnare numerosi doni ai piccoli pazienti, frutto di una raccolta fondi organizzata dalle famiglie del personale del.

