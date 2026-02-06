Ibrahimovic tedoforo | accende la fiaccola e poi esulta così!
Zlatan Ibrahimovic ha acceso la fiaccola olimpica durante la passaggio a San Siro. Dopo averla accesa, il campione svedese si è lasciato andare a un’esultanza spontanea, attirando l’attenzione dei presenti. La fiaccola continua il suo cammino prima della grande cerimonia serale, che si svolgerà proprio nello stadio milanese.
La fiaccola olimpica continua il suo percorso, prima della grande celebrazione serale allo stadio San Siro. A portare la fiamma, l'ex calciatore Zlatan Ibrahimovic: grande entusiasmo dei cittadini lungo le strade. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Ibrahimovic sarà tedoforo delle Olimpiadi Milano Cortina
Un tedoforo d'eccezione! Chico è il primo cane a portare la fiaccola olimpica
Chico, il primo cane a portare la fiaccola olimpica, ha attraversato Piacenza, rappresentando un momento simbolico per i Giochi di Milano-Cortina 2026.
L'Olimpiade si accende: la fiaccola a Milano. Pausini, l'inno e tutti i segreti della cerimonia d'apertura; La torcia olimpica entra in Lombardia. Tortu, Chivu, Ibra tra gli ultimi tedofori.
Milano-Cortina, Ibrahimovic tedoforo accende la fiaccola con la sua esultanzaLa fiaccola olimpica continua il suo percorso, prima della grande celebrazione serale allo stadio Meazza. A portare la fiamma, la star del calcio Zlatan Ibrahimovic, attualmente dirigente del Milan. A ... video.corriere.it
Milano non ha bisogno di presentazioni: Milano è il top. ” Seduto sugli spalti di San Siro, Zlatan Ibrahimovic sfoglia una Gazzetta con la copertina dedicata al Duomo e ai prossimi Giochi di Milano-Cortina. Nelle ultime pagine, eccolo nei panni del tedoforo. Il Mi facebook
Olimpiadi invernali, la fiaccola arriva a Milano: Chivu e Ibrahimovic tra i tedofori. Ecco tutte le strade e le zone chiuse in città per il passaggio della staffetta olimpica x.com
