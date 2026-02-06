Ibrahimovic tedoforo | accende la fiaccola e poi esulta così!

Zlatan Ibrahimovic ha acceso la fiaccola olimpica durante la passaggio a San Siro. Dopo averla accesa, il campione svedese si è lasciato andare a un’esultanza spontanea, attirando l’attenzione dei presenti. La fiaccola continua il suo cammino prima della grande cerimonia serale, che si svolgerà proprio nello stadio milanese.

La fiaccola olimpica continua il suo percorso, prima della grande celebrazione serale allo stadio San Siro. A portare la fiamma, l'ex calciatore Zlatan Ibrahimovic: grande entusiasmo dei cittadini lungo le strade. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Ibrahimovic sarà tedoforo delle Olimpiadi Milano Cortina

Un tedoforo d'eccezione! Chico è il primo cane a portare la fiaccola olimpica

Chico, il primo cane a portare la fiaccola olimpica, ha attraversato Piacenza, rappresentando un momento simbolico per i Giochi di Milano-Cortina 2026.

