Zlatan Ibrahimovic ha preso parte questa mattina come tedoforo alle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026. L’ex attaccante del Milan, ora Senior Advisor di RedBird, ha dichiarato che il calcio e la città di Milano sono strettamente legati e ha detto che le Olimpiadi sono state “zlatanizzate”. Le sue parole sono arrivate in un momento di grande attesa per l’evento, che si avvicina rapidamente.

Zlatan Ibrahimovic, ex attaccante rossonero e oggi Senior Advisor di RedBird per il Milan, è stato questa mattina tedoforo per le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026: le sue parole ai canali ufficiali del club di Via Aldo Rossi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Ibrahimovic: “Il Milan è Milano. I Giochi possono iniziare: le Olimpiadi sono state zlatanizzate”

Approfondimenti su Milano Cortina2026

Questa mattina a Milano Zlatan Ibrahimovic ha acceso il braciere olimpico come tedoforo per le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026.

Zlatan Ibrahimovic, l’ex attaccante del Milan, ha portato il fuoco olimpico questa mattina nel cuore di Milano.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Milano Cortina2026

Argomenti discussi: Caratteristiche da Premier League, Ibrahimovic come modello: chi è Mateta, il possibile rinforzo in attacco del Milan; Milan, su Nkunku avevano ragione Tare e Allegri: il retroscena di mercato scatena nuove critiche a Furlani e Ibra; Milan, le mani su Mateta: chi è l'attaccante francese che ama Ibrahimovic e ha conquistato la Francia; Louis Buffon in prestito dal Pisa al Pontedera: i figli d'arte nel calcio.

Ibra ai canali del Milan: Le Olimpiadi sono state Zlatanizzate. Emozione infinitaZlatan Ibrahimovic questa mattina ha avuto l'onore e il piacere di portare la torcia olimpica per le strade del centro di Milano. L'ex leggenda del calcio svedese, oggi ... milannews.it

Ibrahimovic con la fiaccola, la posa è come per un golL'ex attaccante, ora senior advisor di Redbird al Milan, ha avuto l'onore di portare la Fiamma Olimpica a Milano. tuttosport.com

C’è anche Ibrahimovic tra i tedofori di Milano-Cortina 2026! Zlatan accende la fiaccola tra l’entusiasmo dei cittadini lungo le strade facebook

Delirio in Brera a Milano per #Ibrahimovic tedoforo Alla fine dice: “Sono il Dio di Milano” Tutte le immagini complete x.com