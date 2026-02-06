Ibrahimovic | Il Milan è Milano I Giochi possono iniziare | le Olimpiadi sono state zlatanizzate
Zlatan Ibrahimovic ha preso parte questa mattina come tedoforo alle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026. L’ex attaccante del Milan, ora Senior Advisor di RedBird, ha dichiarato che il calcio e la città di Milano sono strettamente legati e ha detto che le Olimpiadi sono state “zlatanizzate”. Le sue parole sono arrivate in un momento di grande attesa per l’evento, che si avvicina rapidamente.
Zlatan Ibrahimovic, ex attaccante rossonero e oggi Senior Advisor di RedBird per il Milan, è stato questa mattina tedoforo per le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026: le sue parole ai canali ufficiali del club di Via Aldo Rossi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, anche Ibrahimovic tedoforo per i Giochi
Questa mattina a Milano Zlatan Ibrahimovic ha acceso il braciere olimpico come tedoforo per le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026.
Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, Ibrahimovic: “Sono il Dio di Milano, la mia seconda casa”
Zlatan Ibrahimovic, l’ex attaccante del Milan, ha portato il fuoco olimpico questa mattina nel cuore di Milano.
Ibra ai canali del Milan: Le Olimpiadi sono state Zlatanizzate. Emozione infinitaZlatan Ibrahimovic questa mattina ha avuto l'onore e il piacere di portare la torcia olimpica per le strade del centro di Milano. L'ex leggenda del calcio svedese, oggi ... milannews.it
Ibrahimovic con la fiaccola, la posa è come per un golL'ex attaccante, ora senior advisor di Redbird al Milan, ha avuto l'onore di portare la Fiamma Olimpica a Milano. tuttosport.com
C’è anche Ibrahimovic tra i tedofori di Milano-Cortina 2026! Zlatan accende la fiaccola tra l’entusiasmo dei cittadini lungo le strade facebook
Delirio in Brera a Milano per #Ibrahimovic tedoforo Alla fine dice: “Sono il Dio di Milano” Tutte le immagini complete x.com
