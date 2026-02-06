I Venerdì della Gioia | a Sotto il Monte cammino di ascolto e preghiera

I Venerdì della Gioia sono arrivati a Sotto il Monte, portando un nuovo momento di ascolto e preghiera. Dopo il successo dei Venerdì della Speranza, il santuario di San Giovanni XXIII ha deciso di riproporre un percorso dedicato alla meditazione, questa volta con un focus sulla gioia. L’iniziativa partirà in vista del 2026, con incontri che vogliono coinvolgere i fedeli in un cammino semplice e diretto, fatto di silenzio, ascolto e condivisione.

Dopo la significativa e partecipata esperienza dei Venerdì della Speranza, vissuta nel corso dell’Anno Giubilare, il Santuario San Giovanni XXIII di Sotto il Monte propone per il 2026 un nuovo percorso di meditazione e preghiera dal titolo I Venerdì della Gioia. Si tratta di un cammino che nasce come naturale prosecuzione dell’eredità spirituale lasciata dal Giubileo e come risposta al desiderio, emerso con forza lo scorso anno, di continuare a offrire spazi di ascolto, riflessione e condivisione alla comunità e ai numerosi pellegrini che frequentano il Santuario. Nel 2025, i Venerdì della Speranza hanno rappresentato un’esperienza intensa e feconda, capace di coinvolgere un pubblico ampio e attento grazie a catechesi serali e incontri di alto profilo, guidati da relatori molto conosciuti e apprezzati.🔗 Leggi su Bergamonews.it

