I tre piccoli porcellini e La Tromba Viaggiatrice | nel weekend fiabe musicali per i bambini al Teatro Massimo

Nel weekend il Teatro Massimo ospita due fiabe musicali pensate per bambini. Si intitolano “I tre piccoli porcellini” e “La Tromba Viaggiatrice”. Le produzioni sono eseguite dalla Toys Orchestra, una formazione giovanile del teatro che utilizza strumenti giocattolo. Lo scopo è catturare l’attenzione dei più piccoli e avvicinarli al mondo della musica in modo divertente.

Due fiabe sonore pensate per catturare l'attenzione e l'immaginario dei più piccoli. Due produzioni che vedono protagonista la Toys Orchestra, una formazione orchestrale giovanile del Teatro che si distingue per l'uso di strumenti giocattolo, ideali per avvicinare i bambini al mondo della musica. Dal 6 all'8 febbraio in scena in Sala ONU "I tre piccoli porcellini" e "La Tromba Viaggiatrice" con la Toys Orchestra diretta dal Maestro Michele De Luca

