I Tiromancino scelgono Latina | girati qui i video dei due nuovi singoli

I Tiromancino hanno scelto Latina come sfondo per girare i loro ultimi video. La band torna sulla scena musicale italiana con il nuovo album “Quando meno te lo aspetti”, disponibile da oggi, venerdì 6 febbraio. La città si vede chiaramente nelle immagini dei due nuovi singoli, portando un tocco di Latina nel panorama musicale nazionale.

C’è Latina a fare da scenografia agli ultimi due video dei Tiromancino, che tornano sulla scena musicale italiana con il nuovo album “Quando meno te lo aspetti” in uscita proprio oggi, venerdì 6 febbraio. La location scelta per “Gennaio 2016” e "Sto da Dio", brani eleganti e intensi in pieno.🔗 Leggi su Latinatoday.it

Approfondimenti su Tiromancino Latina

Un'indagine antidroga a Istanbul ha portato all'arresto di sette persone, tra cui l'attore Can Yaman, coinvolto in un'operazione che ha svelato dettagli sulla stanza segreta dell'hotel e sui video ricattatori.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Tiromancino Latina

Argomenti discussi: I Tiromancino scelgono Latina per i nuovi video musicali; Gr Latina – 4 Febbraio ore 17; I quotidiani di Latina in un click – 6 febbraio 2026; Cisterna Volley concentrata su Cuneo, Bianchetti: Lavoriamo col tempo di poter gestire qualche aggiustamento.

I Tiromancino scelgono Latina per i loro nuovi video musicaliLa location utilizzata per i video, che ricorda la cima di un grattacielo americano, è la sala con parerti in vetro che svetta al 37esimo piano della Torre Pontina ... latinaoggi.eu

I Tiromancino scelgono Latina per i nuovi video musicaliLatina diventa set d’eccezione per i nuovi video musicali dei Tiromancino. All’uscita del nuovo album Quando meno te lo aspetti, prevista per oggi, stanno già riscuotendo grande attenzione sul web i ... radioluna.it

Gioca con noi a... indovina la canzone! Se hai indovinato condividi la risposta nei commenti! #indovinalacanzone #radiosubasio Piccolo suggerimento è una canzone di #Tiromancino facebook