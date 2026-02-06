I Tiromancino pubblicano l’album Quando meno me lo aspetto

I Tiromancino tornano con un nuovo album, intitolato

I Tiromancino pubblicano oggi il nuovo album Quando meno me l’aspetto che sarà presentato in un tour teatrale primaverile. I Tiromancino pubblicano oggi il nuovo album Quando meno me lo aspetto via EMI Records ItalyUniversal Music Italia. Si tratta del 14° album in studio dei Tiromancino e arriva trainato dal primo singolo Gennaio 2016, una ballata intensa dalla forte impronta cantautorale molto apprezzata da pubblico e critica, tra i brani più passati dalle radio e dall’uscita in digitale, il 30 gennaio, di Sto da Dio, omaggio al blues e alla libertà. L’album racchiude undici brani inediti che uniscono profondità testuale e incursioni nei diversi generi musicali: dal blues al rock, dal country all’elettronica, dal reggae alle sonorità tipiche della canzone d’autore degli anni ‘70. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

Alex, frontman dei Tiromancino, annuncia il nuovo album, intitolato “Quando meno me lo aspetto”.

I Tiromancino tornano sui palchi con il loro nuovo tour,

