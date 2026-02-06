I test attuali possono perdere danni renali iniziali

Un nuovo studio svedese mette in luce come i test di funzionalità renale considerati «normali» possano non essere sufficienti. Secondo le ricerche, molti di questi esami non rilevano i danni renali iniziali, che potrebbero evolversi in insufficienza renale grave nel tempo. Questo significa che molte persone potrebbero scoprire troppo tardi di avere problemi ai reni.

Un nuovo studio condotto dal Karolinska Institutet, in Svezia, rivela che test di funzionalità renale considerati «normali» secondo i criteri tradizionali possono nascondere un rischio significativo di insufficienza renale terminale. Il lavoro, pubblicato sulla rivista Kidney International, introduce un approccio innovativo per diagnosticare la malattia renale cronica: invece di considerare solo valori assoluti del glomerulo filtrante (eGFR), lo studio analizza i dati in base all’età e al sesso del paziente, utilizzando percentili specifici per ciascun gruppo. Secondo l’analisi, condotta con un campione di 1,1 milioni di adulti, coloro che cadono sotto il 25° percentile per l’eGFR, pur avendo risultati al di sopra della soglia classica per «normale», presentano un rischio molto più alto di progressione verso l’insufficienza renale avanzata.🔗 Leggi su Ameve.eu

